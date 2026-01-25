Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França decreta prisão preventiva para capitão de navio suspeito de fazer parte da 'frota fantasma' russa

Autor AFP
O capitão do petroleiro "Grinch" — interceptado na quinta-feira pela Marinha Francesa e suspeito de fazer parte da "frota fantasma" russa — foi colocado em prisão preventiva, anunciou neste domingo (25) a Procuradoria de Marselha. 

A embarcação foi interceptada em águas internacionais entre a Espanha e o norte da África e escoltada até o Golfo de Fos, onde chegou no final da tarde de sábado. 

Suspeita-se que o "Grinch" pertença à "frota fantasma", composta por navios que permitem à Rússia exportar petróleo, contornando as sanções impostas pelas potências ocidentais e seus aliados após a invasão da Ucrânia. 

O capitão do navio é um "cidadão indiano de 58 anos", afirmou a Procuradoria, acrescentando que a tripulação, "também de nacionalidade indiana", permanece a bordo enquanto as investigações prosseguem "com o objetivo de verificar a validade da bandeira do navio" e dos documentos de navegação necessários. 

A Procuradoria de Marselha, que abriu uma investigação preliminar na quinta-feira, 22 de janeiro, realizará uma série de inspeções na embarcação em colaboração com a seção de investigação da gendarmaria marítima de Toulon e o Centro de Segurança Marítima de Marselha.

Quando a Marinha francesa abordou o navio em uma espetacular operação de comando, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que o petroleiro estava sob "sanções internacionais" e era "suspeito de navegar sob bandeira falsa", e que a abordagem foi realizada com o apoio de vários "aliados". 

"Não deixaremos passar nada", declarou Macron esta semana. "As atividades da 'frota fantasma' ajudam a financiar a guerra de agressão contra a Ucrânia", acrescentou.

