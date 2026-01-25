Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Forças de Israel atacam estrutura do Hezbollah no Líbano e alegam violação de cessar-fogo

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que, há pouco, atacaram uma estrutura de onde operavam terroristas do Hezbollah na área de Bir al-Sansal, no sul do Líbano, em mensagem via Telegram neste domingo. Segundo as IDF, o local era usado como fábrica de armas pelo grupo libanês.

"A atividade de terroristas do Hezbollah constitui uma violação dos acordos de cessar-fogo entre Israel e Líbano e representa uma ameaça ao Estado de Israel", alegaram os israelenses no texto. As IDF informaram que continuarão operando para eliminar "qualquer ameaça" ao Estado de Israel.

Desde a entrada em vigor dos acordo de cessar-fogo, todas as partes envolvidas têm alegado recorrentemente violação do pacto.

