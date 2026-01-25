Forças de Israel atacam estrutura do Hezbollah no Líbano e alegam violação de cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que, há pouco, atacaram uma estrutura de onde operavam terroristas do Hezbollah na área de Bir al-Sansal, no sul do Líbano, em mensagem via Telegram neste domingo. Segundo as IDF, o local era usado como fábrica de armas pelo grupo libanês.

"A atividade de terroristas do Hezbollah constitui uma violação dos acordos de cessar-fogo entre Israel e Líbano e representa uma ameaça ao Estado de Israel", alegaram os israelenses no texto. As IDF informaram que continuarão operando para eliminar "qualquer ameaça" ao Estado de Israel.