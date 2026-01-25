Flamengo está 'próximo' de repatriar Lucas Paquetá, diz BAP

O Flamengo está próximo de repatriar Lucas Paquetá, atual jogador do West Ham, no que seria a contratação mais cara de um clube da América do Sul, disse neste domingo (25) o presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o BAP. "Nós estamos próximos, hoje a diferença é a forma de pagamento que a gente vai fazer. Nós chegamos a um acordo em relação a vários aspectos, que eu julgo o mais importante", declarou BAP a jornalistas no Rio de Janeiro.

"Estou focando toda minha energia em resolver esse obstáculo. Se puder ser na próxima hora, ótimo", acrescentou o dirigente.

O retorno de Paquetá ao clube que o revelou tem sido a grande novela do mercado de transferências antes do início do Campeonato Brasileiro, daqui a três dias. Segundo a imprensa, o Flamengo chegou a um acordo de 41,25 milhões de euros (R$ 256,41 milhões na cotação atual) com o West Ham para ter o jogador de 28 anos. O recorde de contratação mais cara já é do clube carioca, com a chegada em julho do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid, por 31,6 milhões de euros (R$ 196,4 milhões).

"Estamos tentando ver como ajustamos a nossa capacidade de honrar com o que nós estamos nos comprometendo", já que se trata de "uma transação jamais feita na América do Sul", explicou BAP. Considerado peça fundamental do West Ham, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, Paquetá não foi relacionado para os últimos três jogos da equipe. Sua ausência, segundo informações da imprensa, se deve às negociações em andamento para retornar ao Flamengo, de onde saiu em 2019 para jogar no Milan.