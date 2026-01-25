Exército israelense investiga soldado suspeito de extorquir família palestina

O exército israelense abriu uma investigação contra um soldado suspeito de ter forjado o sequestro de um palestino detido para exigir um resgate de sua família, informou o exército à AFP neste domingo (25).

Segundo o The Times of Israel, o homem estava detido em um centro de detenção quando um policial militar o fotografou e enviou a imagem para sua família, alegando falsamente que ele havia sido sequestrado.