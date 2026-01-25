Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense investiga soldado suspeito de extorquir família palestina

Exército israelense investiga soldado suspeito de extorquir família palestina

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O exército israelense abriu uma investigação contra um soldado suspeito de ter forjado o sequestro de um palestino detido para exigir um resgate de sua família, informou o exército à AFP neste domingo (25). 

Segundo o The Times of Israel, o homem estava detido em um centro de detenção quando um policial militar o fotografou e enviou a imagem para sua família, alegando falsamente que ele havia sido sequestrado. 

O soldado exigiu uma transferência de dinheiro da família em troca de sua libertação, informou a rádio israelense. 

Em contato com a AFP, o exército confirmou a abertura de uma investigação, mas se recusou a fornecer mais detalhes enquanto o processo estiver em andamento.

jd/hme/mdh/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar