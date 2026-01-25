EUA: Obama condena ações do ICE em Minneapolis e diz que Trump quer elevar caos

O ex-presidente dos EUA e a ex-primeira-dama, Barack e Michelle Obama, condenaram a morte de mais um cidadão americano por agentes federais do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em Minneapolis, ao afirmar que a situação foi "trágica" e uma afronta aos "valores americanos".

"Os americanos esperam que os agentes federais cumpram suas funções de maneira legal e responsável, e que trabalhem com, e não contra, as autoridades estaduais e locais para garantir a segurança pública. Isso não é o que estamos vendo em Minnesota. Na verdade, está acontecendo o oposto", alertaram Obama e Michelle em comunicado.