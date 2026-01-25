EUA imporá tarifas ao Canadá se fechar acordo com a China, diz chefe do Tesouro

Os Estados Unidos vão impor tarifas de 100% às importações canadenses se Ottawa concluir um novo acordo comercial com a China, disse neste domingo (25) o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçando uma ameaça semelhante feita na véspera pelo presidente Donald Trump. "Não podemos permitir que o Canadá se torne uma porta de entrada pela qual os chineses inundem os Estados Unidos com seus produtos baratos", declarou Bessent no programa "This Week" da ABC.

Quando lhe perguntaram se Washington cumpriria a ameaça feita por Trump no sábado de impor tarifas de 100% às importações canadenses, o chefe do Tesouro respondeu: "Há a possibilidade de tarifas de 100% se eles fecharem um acordo de livre-comércio".