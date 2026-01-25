Dois mortos, incluindo uma criança, em naufrágio de barco com migrantes na Grécia

Uma mulher e uma criança foram encontradas mortas perto da ilha grega de Icária, no norte do Mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação com mais de 50 migrantes, informaram as autoridades neste domingo(25). “Cinquenta migrantes foram resgatados e estão sendo assistidos pelas autoridades, mas outras três pessoas continuam desaparecidas”, indicou uma porta-voz da guarda-costeira, acrescentando que a operação de resgate permanece em curso.

Icária fica próxima ao litoral ocidental da Turquia, de onde costumam partir pessoas em busca de asilo na União Europeia. Além dessa rota entre a Turquia e as ilhas gregas, outro trajeto, muito utilizado apesar de sua alta periculosidade, é o que vai da Líbia a Creta, no sul da Grécia.