Dezenas de detidos após invasão de penitenciária em Londres

Oitenta e seis pessoas foram detidas por alegada invasão depois que um grupo de manifestantes entrou no recinto de uma penitenciária de Londres em apoio a um preso em greve de fome, informou a polícia britânica neste domingo(25).

O grupo “protestava em apoio a um prisioneiro da Palestine Action em greve de fome” no sábado e recusou-se a deixar o recinto da prisão quando foi ordenado, escreveu a Polícia Metropolitana de Londres no X.