Comboio humanitário da ONU chega à cidade curda de Kobane, na Síria

Um comboio humanitário da ONU chegou, neste domingo (25), a Kobane, cidade síria predominantemente curda e repleta de pessoas deslocadas pelos recentes combates, disse um porta-voz à AFP. Essa ajuda chega depois que o governo sírio e as forças curdas estenderam o acordo de cessar-fogo por 15 dias no sábado, após a trégua declarada esta semana, depois que a minoria curda concordou em ceder o controle de grandes extensões de território às tropas do governo.

Mais cedo, o exército sírio anunciou a abertura de um corredor humanitário para Kobane, cidade na fronteira com a Turquia, também conhecida como Ain al-Arab em árabe, que simboliza a vitória dos combatentes curdos contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) durante a guerra civil.

No início desta semana, moradores de Kobane disseram à AFP que não tinham comida, água e eletricidade, e que o enclave estava abarrotado de pessoas que fugiam do avanço do exército sírio. Celine Schmitt, porta-voz da agência da ACNUR para refugiados na Síria, disse à AFP que "o comboio chegou". A ONU afirmou que o envio foi coordenado com o governo sírio, liderado por Ahmed al-Sharaa, que tenta consolidar seu poder em todo o país após a deposição de Bashar al-Assad no final de 2024.

Al-Sharaa, um líder islamista, chegou ao poder após liderar uma coalizão de insurgentes que forçou Assad a fugir depois de mais de 13 anos de guerra civil. - "Ajuda vital" - Gonzalo Vargas Llosa, representante do ACNUR na Síria, afirmou no X que "graças à cooperação com o governo sírio, um comboio de 24 caminhões carregados com suprimentos básicos de alimentos, itens essenciais e diesel" partiu para Kobane "para entregar ajuda vital de inverno aos civis afetados pelas hostilidades".

O exército sírio anunciou em um comunicado neste domingo que está abrindo dois corredores, um em direção a Kobane e outro na província de Hasakah, para permitir "a entrada de ajuda". As Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, perderam grandes extensões de território para as forças governamentais durante semanas de combates e agora estão restritas a áreas de maioria curda no nordeste e a Kobane, no norte. A cidade é cercada pela fronteira turca ao norte e por forças governamentais em todos os lados. Ela está localizada a cerca de 200 quilômetros do reduto curdo no nordeste da Síria.