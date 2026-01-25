Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com hat-trick de Endrick, Lyon goleia lanterna no Campeonato Francês

Autor AFP
Tipo Notícia

Com três gols de Endrick, o Lyon venceu o Metz fora de casa por 5 a 2 neste domingo (25), pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

O atacante brasileiro abriu o placar aos 11 minutos completando um cruzamento de Corentin Tolisso e fez o quarto do Lyon no final do primeiro tempo (45'+1) finalizando por entre as pernas do goleiro Jonathan Fischer.

O segundo e o terceiro saíram dos pés de Ruben Kluivert (16') e Tyler Morton (32'), antes de o Metz diminuir com Koffi Kouao (34').

Na etapa complementar, os anfitriões fizeram mais um com Habib Diallo (64'), mas Endrick conseguiu seu hat-trick nos minutos finais em cobrança de pênalti (87').

Com a vitória, o Lyon soma 36 pontos e se consolida na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Por sua vez, o Metz segue na lanterna com apenas 12 pontos, oito atrás o primeiro time fora da zona de perigo, o Le Havre (15º).

O líder do campeonato é o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira venceu o Auxerre e ultrapassou o Lens (2º), que deixou a ponta da tabela com a derrota para o Olympique de Marselha (3º) por 3 a 1 no sábado.

Entre os demais jogos já encerrados deste domingo, destaque para a goleada do Nice (13º) por 4 a 1 sobre o Nantes (16º), em um confronto direto na luta contra o rebaixamento

Por sua vez, o Toulouse (7º) venceu o Brest (12º) por 2 a 0, enquanto Paris FC (14º) e Angers (11º) empataram sem gols.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   Auxerre - PSG                                  0 - 1

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Rennes - Lorient                               0 - 2

   Le Havre - Monaco                              0 - 0

   Olympique de Marselha - Lens                   3 - 1

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   Nantes - Nice                                  1 - 4

   Paris FC - Angers                              0 - 0

   Metz - Lyon                                    2 - 5

   Brest - Toulouse                               0 - 2

   (16h45) Lille - Strasbourg                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     45  19  14   3   2  41  15  26

    2. Lens                    43  19  14   1   4  33  16  17

    3. Olympique de Marselha   38  19  12   2   5  44  20  24

    4. Lyon                    36  19  11   3   5  32  20  12

    5. Lille                   32  18  10   2   6  33  25   8

    6. Rennes                  31  19   8   7   4  30  27   3

    7. Toulouse                29  19   8   5   6  31  23   8

    8. Strasbourg              27  18   8   3   7  28  22   6

    9. Lorient                 25  19   6   7   6  25  30  -5

   10. Monaco                  24  19   7   3   9  28  33  -5

   11. Angers                  23  19   6   5   8  20  25  -5

   12. Brest                   22  19   6   4   9  24  31  -7

   13. Nice                    21  19   6   3  10  25  36 -11

   14. Paris FC                20  19   5   5   9  24  32  -8

   15. Le Havre                20  19   4   8   7  16  24  -8

   16. Nantes                  14  19   3   5  11  18  34 -16

   17. Auxerre                 12  19   3   3  13  14  29 -15

   18. Metz                    12  19   3   3  13  21  45 -24

bap/dr/raa/cb

