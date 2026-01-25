Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com golaço de Yamal, Barcelona vence Oviedo e retoma liderança do Espanhol

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Barcelona evitou qualquer surpresa e venceu com tranquilidade o Oviedo por 3 a 0 neste domingo (25), no Camp Nou, para retomar a liderança do Campeonato Espanhol, que estava provisoriamente nas mãos do Real Madrid.

Um golaço de voleio de Lamine Yamal, após cruzamento de Dani Olmo, fechou o placar segundo tempo (73').

Antes, Olmo fez o primeiro do Barça batendo firme de direita (52') e Raphinha havia ampliado ao roubar a bola no campo de ataque, invadir a área e encobrir o goleiro Aarón Escandell (57').

Com esta vitória sobre o lanterna do campeonato, o time catalão volta à ponta da tabela com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que no sábado venceu o Villarreal por 2 a 0.

"Não jogamos o nosso melhor no primeiro tempo, mas tenho que dizer que esta equipe vem fazendo um trabalho fantástico nas últimas semanas e meses", declarou após a partida o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

Com a missão cumprida nesta 21ª rodada do Espanhol, o Barça agora volta suas atenções para o jogo importante contra o Copenhagen na próxima quarta-feira, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Os 'blaugrana' dependem apenas de si para conseguirem uma vaga no Top 8 e, com isso, evitar o playoff de acesso às oitavas de final.

- Atlético de Madrid sobe para 3º -

Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca (16º) por 3 a 0 no estádio Metropolitano e subiu para a terceira colocação na tabela, com 44 pontos, ficando oito atrás do Barça e sete atrás do Real Madrid.

Sem muito esforço, o Atlético construiu a vitória com os gols de Alexander Sorloth (22'), David López (75' contra) e Thiago Almada (88').

Em casa, o time 'colchonero' continua invicto, com nove vitórias consecutivas no campeonato diante de seus torcedores.

"Não foi um 3 a 0 simples, eles são competitivos. Nós os controlamos muito bem e saímos com um bom resultado graças a uma boa atuação da equipe", declarou o técnico Diego Simeone na entrevista coletiva pós-jogo.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   Levante - Elche                                3 - 2

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Rayo Vallecano - Osasuna                       1 - 3

   Valencia - Espanyol                            3 - 2

   Sevilla - Athletic Bilbao                      2 - 1

   Villarreal - Real Madrid                       0 - 2

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   Atlético de Madrid - Mallorca                  3 - 0

   Barcelona - Real Oviedo                        3 - 0

   (14h30) Real Sociedad - Celta Vigo                  

   (17h00) Alavés - Betis                              

  

   Segunda-feira, 26 de janeiro:

   (17h00) Girona - Getafe                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               52  21  17   1   3  57  22  35

    2. Real Madrid             51  21  16   3   2  45  17  28

    3. Atlético de Madrid      44  21  13   5   3  38  17  21

    4. Villarreal              41  20  13   2   5  37  21  16

    5. Espanyol                34  21  10   4   7  25  25   0

    6. Betis                   32  20   8   8   4  33  25   8

    7. Celta Vigo              32  20   8   8   4  28  20   8

    8. Osasuna                 25  21   7   4  10  24  25  -1

    9. Elche                   24  21   5   9   7  29  29   0

   10. Real Sociedad           24  20   6   6   8  26  28  -2

   11. Sevilla                 24  21   7   3  11  28  33  -5

   12. Athletic Bilbao         24  21   7   3  11  20  30 -10

   13. Girona                  24  20   6   6   8  20  34 -14

   14. Valencia                23  21   5   8   8  22  33 -11

   15. Rayo Vallecano          22  21   5   7   9  17  28 -11

   16. Mallorca                21  21   5   6  10  24  33  -9

   17. Getafe                  21  20   6   3  11  15  26 -11

   18. Alavés                  19  20   5   4  11  16  25  -9

   19. Levante                 17  20   4   5  11  24  34 -10

   20. Real Oviedo             13  21   2   7  12  11  34 -23

