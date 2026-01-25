Com golaço de Yamal, Barcelona vence Oviedo e retoma liderança do Espanhol

O Barcelona evitou qualquer surpresa e venceu com tranquilidade o Oviedo por 3 a 0 neste domingo (25), no Camp Nou, para retomar a liderança do Campeonato Espanhol, que estava provisoriamente nas mãos do Real Madrid. Um golaço de voleio de Lamine Yamal, após cruzamento de Dani Olmo, fechou o placar segundo tempo (73').

Antes, Olmo fez o primeiro do Barça batendo firme de direita (52') e Raphinha havia ampliado ao roubar a bola no campo de ataque, invadir a área e encobrir o goleiro Aarón Escandell (57').

Com esta vitória sobre o lanterna do campeonato, o time catalão volta à ponta da tabela com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que no sábado venceu o Villarreal por 2 a 0. "Não jogamos o nosso melhor no primeiro tempo, mas tenho que dizer que esta equipe vem fazendo um trabalho fantástico nas últimas semanas e meses", declarou após a partida o técnico do Barcelona, Hansi Flick. Com a missão cumprida nesta 21ª rodada do Espanhol, o Barça agora volta suas atenções para o jogo importante contra o Copenhagen na próxima quarta-feira, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Os 'blaugrana' dependem apenas de si para conseguirem uma vaga no Top 8 e, com isso, evitar o playoff de acesso às oitavas de final. - Atlético de Madrid sobe para 3º - Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca (16º) por 3 a 0 no estádio Metropolitano e subiu para a terceira colocação na tabela, com 44 pontos, ficando oito atrás do Barça e sete atrás do Real Madrid.

Sem muito esforço, o Atlético construiu a vitória com os gols de Alexander Sorloth (22'), David López (75' contra) e Thiago Almada (88'). Em casa, o time 'colchonero' continua invicto, com nove vitórias consecutivas no campeonato diante de seus torcedores. "Não foi um 3 a 0 simples, eles são competitivos. Nós os controlamos muito bem e saímos com um bom resultado graças a uma boa atuação da equipe", declarou o técnico Diego Simeone na entrevista coletiva pós-jogo.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: Sexta-feira, 23 de janeiro: