Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa um morto, segundo Ministério da Saúde

Apesar da trégua assinada em novembro de 2024, que supostamente deveria pôr fim a mais de um ano de hostilidades com o movimento xiita pró-Irã Hezbollah, Israel continua bombardeando com frequência o território libanês.

Uma pessoa morreu em um bombardeio israelense, dirigido, segundo o exército, contra posições do Hezbollah, no sul do Líbano, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

Em um comunicado, o ministério informou sobre um "bombardeio do inimigo israelense" perto de Khirbet Selm, no sul do país, que deixou um morto e um ferido, segundo um balanço provisório.

O exército israelense afirmou que atacou um "local de fabricação de armas" do Hezbollah no sul do país, assim como "locais de infraestruturas militares pertencentes ao Hezbollah" na região oriental do Bekaa.

No início de janeiro, o exército libanês anunciou que havia concluído a primeira fase de seu plano para desarmar o Hezbollah (um dos pontos previstos no acordo de trégua), na zona situada ao sul do rio Litani, a cerca de 30 km da fronteira israelense.

Segundo um levantamento da AFP baseado em balanços do Ministério da Saúde, mais de 350 pessoas morreram por tiros israelenses no Líbano desde que o cessar-fogo entrou em vigor.