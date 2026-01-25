Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atual campeã, Madison Keys cai nas oitavas de final do Aberto da Austrália

A tenista americana Madison Keys, número 9 do mundo e defensora do título no Aberto da Austrália, foi eliminada nas oitavas de final do torneio ao ser derrotada por sua compatriota Jessica Pegula (N.6) nesta segunda-feira (26, data local).

Pegula selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos de jogo na Rod Laver Arena.

Nas quartas de final, ela terá pela frente quem avançar do duelo entre a também americana Amanda Anisimova (N.4) e a chinesa Wang Xinju (N.46).

"Eu me concentrei no que tinha que fazer. No primeiro set, ela jogou alguns bons games e eu tive que aproveitar minhas chances nos segundos saques dela. No segundo set, quando ela quebrou meu saque de volta, eu estava do lado onde o sol era muito forte para sacar, então não me preocupei", comentou Pegula após a partida.

Keys cometeu muitos erros não forçados (28 no total), incluindo alguns flagrantes, como um saque que quicou um metro à frente da linha de fundo e um smash para fora.

A campeã de 2025 não ofereceu muita resistência na primeira parcial, e as coisas não melhoraram depois: Keys perdeu seu primeiro game de serviço cometendo três duplas faltas.

Em seguida, teve o saque quebrado novamente, ficando em desvantagem de 4-1 no placar.

Aproveitando a dificuldade da adversária de sacar contra o sol, segundo Pegula, Keys conseguiu uma quebra e chegou a esboçar uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota.

