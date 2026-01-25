Apagões, voos cancelados, supermercados vazios: tempestade causa estragos nos EUA

Aproximadamente 700 mil clientes ficaram sem energia elétrica neste domingo (25) nos Estados Unidos, onde uma grande tempestade de inverno se deslocou do sul e do centro-oeste em direção ao nordeste, trazendo temperaturas congelantes que paralisaram o transporte e esvaziaram as prateleiras dos mercados. Um total de 20 estados, além da capital dos EUA, Washington, declararam estado de emergência.

"Os impactos da neve/granizo persistirão até a próxima semana, com períodos de congelamento que manterão as superfícies geladas e perigosas para dirigir e caminhar", informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

O site de monitoramento PowerOutage.com mostrava mais de 700 mil clientes sem energia elétrica na manhã deste domingo, principalmente no sul, onde a tempestade começou no sábado. Quase 250 mil clientes residenciais e comerciais ficaram sem energia no Tennessee, enquanto Texas, Mississippi e Louisiana, onde esse tipo de tempestade é raro, registraram mais de 100 mil cortes de energia cada. Dezenas de milhares de casas também foram afetadas no Kentucky (centro-leste) e na Geórgia (sudeste).

Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York pediram aos moradores que permanecessem em casa devido às condições perigosas. "Evitem as estradas, a menos que seja absolutamente necessário", publicou a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas na rede X. Nevou em toda a região central dos Estados Unidos, incluindo Kansas, Oklahoma e Missouri, onde algumas áreas já registravam 20 centímetros de neve acumulada na noite de sábado, segundo o NWS.

- Voos cancelados e supermercados vazios - Os moradores de Washington acordaram com uma camada de vários centímetros de neve nas calçadas e ruas, com previsão de granizo para o final do dia. O presidente Donald Trump disse no sábado em sua plataforma Truth Social: "Continuaremos monitorando e em contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e abrigados!".

Os escritórios federais permanecerão fechados por precaução na segunda-feira. Diversos aeroportos em Washington, Filadélfia e Nova York tiveram quase todos os seus voos cancelados para o dia. Mais de 14.000 voos de e para os Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, e milhares de outros sofreram atrasos, de acordo com o site FlightAware. O NWS alertou que o gelo poderia causar "quedas de energia prolongadas, danos a árvores e condições de viagem extremamente perigosas ou intransitáveis".