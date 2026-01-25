Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Americano escala edifício mais alto de Taiwan sem equipamento de segurança

Um americano escalou neste domingo (25, noite de sábado em Brasília, 24) o edifício mais alto de Taiwan, sem cordas ou equipamento de segurança, uma façanha que atraiu centenas de espectadores à base da torre e muitos mais em uma transmissão ao vivo da Netflix. 

Alex Honnold, de 40 anos, conquistou algumas das paredes rochosas mais intimidantes do mundo e alcançou fama mundial em 2017 quando escalou o “El Capitán” do Parque Yosemite, considerado o auge da dificuldade técnica pelo seu gigantesco monólito de granito. 

No domingo, ele escalou o Taipei 101, de 508 metros de altura, enquanto uma multidão se aglomerava no chão e o aplaudia sem parar. 

Honnold é a primeira pessoa a escalar o Taipei 101 sem corda, arnês ou rede de segurança, mas não o primeiro a escalar o edifício. 

Para Richard Bode, de 34 anos, descreveu a oportunidade de vê-lo como “uma experiência única na vida”. Outro espectador, Benson, de 24 anos, chamou a escalada de “incrivelmente corajosa”. 

O desafio intitulado “Skyscraper Live” (Arranha-céus ao Vivo) deveria ser transmitido ao vivo no sábado(sexta no Brasil), mas foi adiado devido ao mau tempo. 

“Escalar um arranha-céu tem sido o sonho da minha vida”, declarou Honnold em um vídeo promocional divulgado na terça-feira na página de Facebook da Netflix. 

O americano levou uma hora e meia para alcançar o topo, onde foi visto com os braços levantados, olhando para o público lá embaixo. 

Em 2004, Alain Robert, conhecido como “o Homem-Aranha francês”, foi o primeiro a escalar o Taipei 101, mas o fez em condições de chuva com ajuda de cordas de segurança.

