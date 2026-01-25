Americano escala edifício mais alto de Taiwan sem equipamento de segurança

Um americano escalou neste domingo (25, noite de sábado em Brasília, 24) o edifício mais alto de Taiwan, sem cordas ou equipamento de segurança, uma façanha que atraiu centenas de espectadores à base da torre e muitos mais em uma transmissão ao vivo da Netflix. Alex Honnold, de 40 anos, conquistou algumas das paredes rochosas mais intimidantes do mundo e alcançou fama mundial em 2017 quando escalou o “El Capitán” do Parque Yosemite, considerado o auge da dificuldade técnica pelo seu gigantesco monólito de granito.

No domingo, ele escalou o Taipei 101, de 508 metros de altura, enquanto uma multidão se aglomerava no chão e o aplaudia sem parar.

Honnold é a primeira pessoa a escalar o Taipei 101 sem corda, arnês ou rede de segurança, mas não o primeiro a escalar o edifício. Para Richard Bode, de 34 anos, descreveu a oportunidade de vê-lo como “uma experiência única na vida”. Outro espectador, Benson, de 24 anos, chamou a escalada de “incrivelmente corajosa”. O desafio intitulado “Skyscraper Live” (Arranha-céus ao Vivo) deveria ser transmitido ao vivo no sábado(sexta no Brasil), mas foi adiado devido ao mau tempo.