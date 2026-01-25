Alcaraz e Sabalenka vão às quartas do Aberto da Austrália; Medvedev é eliminado

O espanhol Carlos Alcaraz e a bielorrussa Aryna Sabalenka, líderes dos circuitos masculino e feminino, se classificaram neste domingo (25) para as quartas de final do Aberto da Austrália, enquanto o russo Daniil Medvedev (N.12) deu adeus ao torneio sendo eliminado pelo americano Learner Tien (N.29). Tien, de 20 anos, é o jogador mais jovem a alcançar as quartas de final em Melbourne desde o australiano Nick Kyrgios em 2015. Seu próximo adversário será o atual vice-campeão, o alemão Alexander Zverev (N.3), que passou pelo argentino Francisco Cerúndolo (N.21).

E o sérvio Novak Djkovic selou sua vaga nas quartas sem jogar, beneficiado pela desistência por lesão do tcheco Jakub Mensik (N.17).

- Alcaraz iguala melhor campanha em Melbourne - Em seu primeiro grande teste no torneio, Carlos Alcaraz bateu o americano Tommy Paul (N.20) em três sets, com parciais de 7-6 (8/6), 6-4 e 7-5 em duas horas e 44 minutos de partida na Rod Laver Arena. O espanhol voltou a alcançar sua melhor campanha em Melbourne, repetindo as quartas de final de 2024 e 2025, sem perder um único set até aqui.

"Em geral foi um tênis de nível muito alto dos dois lados. Estou muito feliz por ter vencido em sets seguidos", declarou o número 1 do mundo. Seu adversário por uma vaga nas semifinais será o australiano Alex De Minaur (N.6), que eliminou o cazaque Alexander Bublik (N.10). Último jogador local vivo na disputa, De Minaur venceu por 3 sets a 0 (6-4, 6-1 e 6-1) para chegar pela segunda vez consecutiva às quartas de final do Aberto da Austrália.

Por sua vez, Daniil Medvedev voltou a cair diante de Learner Tien um ano depois de o jovem americano tê-lo eliminado na segunda rodada. Por outro lado, o russo de 29 anos deixa a Austrália com o seu melhor resultado em um Grand Slam desde as quartas de final do US Open em 2024. "É uma loucura... Estou muito feliz", declarou Tien após a vitória por 3 sets a 0 (6-4, 6-0 e 6-3).

Na próxima terça-feira, ele terá um desafio para avançar às semifinais contra Alexander Zverev, que não teve dificuldades para bater Francisco Cerúndolo em três sets (6-2, 6-4 e 6-4). - Sabalenka se impõe contra Mboko - Na chave feminina, a promissora canadense Victoria Mboko (número 16 do mundo aos 19 anos) não foi páreo para a rainha do circuito, a bielorrussa Aryna Sabalenka.