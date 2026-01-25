Ações do ICE geram protestos e críticas nos Estados Unidos

Ações do ICE geram protestos e críticas nos Estados UnidosCom aumento de detenções e deportações, operações do ICE têm provocado protestos e críticas em meio ao endurecimento da política migratória nos EUA
A intensificação das operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) tem provocado protestos, críticas de autoridades locais e questionamentos sobre os métodos adotados pelo órgão federal. O debate ocorre em um momento de ampliação das políticas de detenção e deportação no país.
Relatórios parciais divulgados pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) indicam que, ao longo de 2025, o ICE realizou mais de 300 mil detenções administrativas e prisões criminais em âmbito nacional.
O número inclui tanto imigrantes com antecedentes criminais quanto pessoas sem histórico criminal, considerando que infrações migratórias não são classificadas como crime pelo sistema penal norte-americano.
Além do volume de detenções, dados oficiais apontam que quase 200 mil pessoas foram deportadas até meados de agosto de 2025, enquanto a população sob custódia do ICE atingiu níveis recordes no início de 2026, com cerca de 73 mil detidos simultaneamente, conforme levantamentos acompanhados pela imprensa.
Protestos e tensão com autoridades locais
O avanço das operações tem sido acompanhado por manifestações em diferentes cidades do país. Em alguns estados, governadores e prefeitos criticaram a presença e a atuação de agentes federais em áreas urbanas, alegando impactos sobre a segurança pública local e a confiança entre comunidades imigrantes e autoridades.
Em janeiro de 2026, um episódio envolvendo agentes federais durante um protesto em Minneapolis reacendeu o debate sobre o uso da força em ações relacionadas à imigração. O caso gerou manifestações, pedidos de investigação e reações de autoridades estaduais, ampliando a pressão sobre o governo federal.
Organizações de direitos civis também têm alertado para o que consideram táticas agressivas em operações do ICE, incluindo abordagens em locais públicos e uso de força durante prisões, o que é negado ou justificado pelas autoridades federais como necessário para garantir a segurança dos agentes.
Operações devem continuar, avaliam especialistas
Apesar das críticas e dos protestos, analistas ouvidos pela imprensa avaliam que as ações do ICE não devem ser reduzidas no curto prazo, uma vez que contam com respaldo do governo federal e fazem parte de uma estratégia mais ampla de endurecimento da política migratória.
Conforme os especialistas, o cenário reflete uma disputa institucional entre o poder federal e governos locais, além de um debate mais amplo na sociedade norte-americana sobre imigração, segurança e direitos civis.
Enquanto isso, os números das operações seguem crescendo, e o tema permanece no centro das discussões políticas e sociais nos Estados Unidos, com impacto direto sobre milhões de imigrantes e suas famílias.