Ações do ICE geram protestos e críticas nos Estados Unidos

Agentes do ICE atuam em operação de imigração nos Estados Unidos; ações do órgão têm sido alvo de protestos e críticas em diferentes cidades do país / Crédito: Reproduçao / X

A intensificação das operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) tem provocado protestos, críticas de autoridades locais e questionamentos sobre os métodos adotados pelo órgão federal. O debate ocorre em um momento de ampliação das políticas de detenção e deportação no país.

Relatórios parciais divulgados pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) indicam que, ao longo de 2025, o ICE realizou mais de 300 mil detenções administrativas e prisões criminais em âmbito nacional.

Em janeiro de 2026, um episódio envolvendo agentes federais durante um protesto em Minneapolis reacendeu o debate sobre o uso da força em ações relacionadas à imigração. O caso gerou manifestações, pedidos de investigação e reações de autoridades estaduais, ampliando a pressão sobre o governo federal.

Organizações de direitos civis também têm alertado para o que consideram táticas agressivas em operações do ICE, incluindo abordagens em locais públicos e uso de força durante prisões, o que é negado ou justificado pelas autoridades federais como necessário para garantir a segurança dos agentes.

