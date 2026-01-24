Zelensky: 'Ucrânia está pronta para avançar em próxima reunião que busca o fim da guerra'
Após a conclusão do segundo dia de negociações em busca de pacificar o conflito entre a Rússia e Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na rede social X que a Ucrânia está pronta para avançar em novas reuniões que podem ocorrer já na próxima semana.
"Os representantes militares identificaram uma lista de questões para uma possível próxima reunião. Desde que haja prontidão para avançar - e a Ucrânia está pronta - novas reuniões ocorrerão, possivelmente já na próxima semana", diz na postagem. Ele afirma que na reunião encerrada neste sábado as partes acordaram em relatar cada aspecto das negociações e coordenar os próximos passos com seus líderes.
As reuniões aconteceram em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com intermédio dos Estados Unidos. As tratativas foram iniciadas nesta sexta-feira.
O presidente ucraniano afirma que muito foi discutido e que o foco central foram os possíveis parâmetros para o fim da guerra. Em um aceno aos Estados Unidos, Zelensky diz que valoriza muito o "entendimento da necessidade de monitoramento e supervisão americanos no processo de encerramento da guerra e na garantia de segurança genuína".
Ele postou, ainda, que "o lado americano levantou a questão dos potenciais formatos para formalizar os parâmetros para o fim da guerra, bem como as condições de segurança necessárias para alcançar isso".