Zelensky: 'Ucrânia está pronta para avançar em próxima reunião que busca o fim da guerra'

Após a conclusão do segundo dia de negociações em busca de pacificar o conflito entre a Rússia e Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na rede social X que a Ucrânia está pronta para avançar em novas reuniões que podem ocorrer já na próxima semana.

"Os representantes militares identificaram uma lista de questões para uma possível próxima reunião. Desde que haja prontidão para avançar - e a Ucrânia está pronta - novas reuniões ocorrerão, possivelmente já na próxima semana", diz na postagem. Ele afirma que na reunião encerrada neste sábado as partes acordaram em relatar cada aspecto das negociações e coordenar os próximos passos com seus líderes.