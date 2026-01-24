Zelensky: 'ataques devem ser enfrentados com uma resposta forte'

Após os ataques da Rússia na madrugada deste sábado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que "não se pode fechar os olhos para esses ataques" e que "eles devem ser enfrentados com uma resposta forte". A fala foi feita em postagem na rede social X.

A Rússia realizou um ataque com mais de 375 drones e 21 mísseis, segundo informações das forças armadas. "Kyiv e a região, assim como as regiões de Sumy, Kharkiv e Chernihiv, foram alvos. Em Kharkiv, um hospital de maternidade, um dormitório que abriga pessoas deslocadas, uma faculdade de medicina e edifícios residenciais foram danificados", diz o post.