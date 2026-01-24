Zelensky: 'ataques devem ser enfrentados com uma resposta forte'
Após os ataques da Rússia na madrugada deste sábado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que "não se pode fechar os olhos para esses ataques" e que "eles devem ser enfrentados com uma resposta forte". A fala foi feita em postagem na rede social X.
A Rússia realizou um ataque com mais de 375 drones e 21 mísseis, segundo informações das forças armadas. "Kyiv e a região, assim como as regiões de Sumy, Kharkiv e Chernihiv, foram alvos. Em Kharkiv, um hospital de maternidade, um dormitório que abriga pessoas deslocadas, uma faculdade de medicina e edifícios residenciais foram danificados", diz o post.
De acordo com a imprensa americana, uma pessoa foi morta e 31 ficaram feridas. O ataque ocorre enquanto acontecem negociações para um acordo de paz, que acontecem em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, junto dos Estados Unidos.
Segundo o presidente ucraniano, os principais alvos foram as instalações de energia. "Cada ataque russo em nossa infraestrutura de energia prova que não deve haver atrasos no fornecimento de defesas aéreas", diz. Ele afirma, também, que o país está contando com a reação e assistência de todos os seus parceiros.