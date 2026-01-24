Venezuela busca aumentar sua produção de petróleo em 18% até 2026 com reforma legislativa

A Venezuela pretende aumentar sua produção de petróleo em 18% até 2026 com uma reforma em sua lei petrolífera, antecipando uma abertura completa para empresas privadas em meio à intensa pressão dos Estados Unidos após a queda de Nicolás Maduro.

"O marco e a meta para 2026 é crescer pelo menos 18% além da meta que alcançamos em 2025", afirmou Héctor Obregón, presidente da estatal petrolífera PDVSA, neste sábado (24).