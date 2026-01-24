Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela busca aumentar sua produção de petróleo em 18% até 2026 com reforma legislativa

Autor AFP
Tipo Notícia

A Venezuela pretende aumentar sua produção de petróleo em 18% até 2026 com uma reforma em sua lei petrolífera, antecipando uma abertura completa para empresas privadas em meio à intensa pressão dos Estados Unidos após a queda de Nicolás Maduro. 

"O marco e a meta para 2026 é crescer pelo menos 18% além da meta que alcançamos em 2025", afirmou Héctor Obregón, presidente da estatal petrolífera PDVSA, neste sábado (24).

A PDVSA registrou uma produção de petróleo de 1,2 milhão de barris no ano passado. 

A proposta da reforma recebeu um primeiro voto favorável no Parlamento venezuelano na quinta-feira e a expectativa é de que seja finalizada na próxima semana.

