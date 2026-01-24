Ucrânia e Rússia continuarão negociações com EUA após diálogos 'construtivos' em Abu Dhabi

Ucrânia e Rússia concordaram neste sábado (24), em Abu Dhabi, em continuar as negociações com a participação dos Estados Unidos, após um dia de conversas em um "clima construtivo". Em uma mensagem na rede X, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que "muitos assuntos foram discutidos e é importante que as conversas tenham sido construtivas".

As negociações, acrescentou o presidente ucraniano, serão retomadas "possivelmente a partir da próxima semana".

Pouco depois do encerramento da sessão deste sábado em Abu Dhabi, um porta-voz do governo dos Emirados Árabes Unidos afirmou que as conversas ocorreram em um "clima construtivo e positivo", sem fornecer mais detalhes. As negociações começaram na sexta-feira na capital emiradense e, até o momento, nenhum detalhe substancial foi divulgado sobre qualquer progresso alcançado ou questões pendentes. A Ucrânia denunciou os bombardeios russos durante a noite, que deixaram pelo menos um morto e 27 feridos, antes do segundo dia de negociações em Abu Dhabi.

"Seus mísseis não atingem apenas pessoas, mas também a mesa de negociações", acrescentou. Mesmo antes do início das negociações trilaterais, a Rússia já havia deixado claro que considera essencial a retirada das tropas ucranianas da região do Donbass. "Ainda é muito cedo para tirar conclusões", disse Zelensky ao final das primeiras discussões na sexta-feira.

Estas são as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscou e Kiev sobre o plano proposto pelos Estados Unidos para encerrar o conflito, que já deixou dezenas de milhares de mortos desde 2022. A delegação russa é chefiada pelo general Igor Kostiukov, chefe do serviço de inteligência militar (GRU). Os Estados Unidos são representados pelos enviados Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump. - "Abandonar o Donbass" -

As negociações ocorrem em um contexto difícil para a Ucrânia, cuja rede energética foi severamente afetada por uma série de ataques russos que causaram extensos cortes de energia e calefação em meio a temperaturas congelantes, particularmente em Kiev. Os bombardeios intensos deixaram pelo menos um morto e 27 feridos na capital e em Kharkiv, no nordeste do país, na madrugada deste sábado. Milhares de casas ficaram sem água, eletricidade e calefação, com temperaturas próximas a -10°C, afirmou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.