Trump: deixem nossos agentes da imigração fazerem seu trabalho; estão incitando a insurreição

Pelas suas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se mostra indignado com o ataque contra agentes federais de imigração em Minneapolis, que acabou matando um homem em meio a operações repressivas do governo americano contra a imigração. Na postagem deste sábado, 24, apoiada por foto de uma suposta arma do atirador, Trump reitera sua defesa à atuação federal. Acusa ainda líderes locais de "fracos", de "incitarem a desordem" e critica a falta de apoio policial local, enquanto autoridades estaduais e municipais denunciam o uso excessivo da força e pedem o fim das operações.

"Os fraudadores, que roubaram o dinheiro, vão para a cadeia, onde merecem estar! Isso não é diferente de um grande assalto a banco. Grande parte do que vocês estão testemunhando é uma tentativa de acobertar esse roubo e fraude", frisa o presidente americano.

Também pelas redes sociais mais cedo, o governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou que agentes federais atiraram em uma pessoa em Minneapolis, que acabou morrendo. Na sequência, o prefeito da cidade, Jacob Frey, condenou a resposta do governo americano à onda de protestos na cidade. Em pronunciamento, Frey se dirigiu diretamente a Trump dizendo: "este é o momento de agir como um líder". Em resposta aos ataques políticos, Trump reagiu: "O prefeito e o governador estão incitando a insurreição com sua retórica pomposa, perigosa e arrogante! Em vez disso, esses políticos hipócritas deveriam estar procurando os bilhões de dólares que foram roubados do povo de Minnesota e dos Estados Unidos da América".