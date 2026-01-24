Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ameaça impor tarifa de 100% se Canadá fechar acordo com a China

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% ao Canadá se ele avançar em um acordo com a China. A fala foi feita em postagem há pouco em sua rede Truth Social, e menciona diretamente o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

"Se o Governador Carney pensa que vai transformar o Canadá em um Porto de Desembarque para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, ele está redondamente enganado", diz.

Trump alega que a China vai "devorar o Canadá vivo", destruindo seus negócios, tecido social e modo de vida geral. "Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingido com uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadenses que entrarem nos EUA", concluiu no post.

O Canadá negociou este mês um acordo para reduzir tarifas sobre veículos elétricos chineses em troca de menores impostos de importação sobre produtos agrícolas canadenses.

*Com informações da AP News

Tags

EUA China

