Trump ameaça impor tarifa de 100% se Canadá fechar acordo com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% ao Canadá se ele avançar em um acordo com a China. A fala foi feita em postagem há pouco em sua rede Truth Social, e menciona diretamente o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

"Se o Governador Carney pensa que vai transformar o Canadá em um Porto de Desembarque para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, ele está redondamente enganado", diz.