Trump ameaça impor tarifa de 100% se Canadá fechar acordo com a China
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% ao Canadá se ele avançar em um acordo com a China. A fala foi feita em postagem há pouco em sua rede Truth Social, e menciona diretamente o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.
"Se o Governador Carney pensa que vai transformar o Canadá em um Porto de Desembarque para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, ele está redondamente enganado", diz.
Trump alega que a China vai "devorar o Canadá vivo", destruindo seus negócios, tecido social e modo de vida geral. "Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingido com uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadenses que entrarem nos EUA", concluiu no post.
O Canadá negociou este mês um acordo para reduzir tarifas sobre veículos elétricos chineses em troca de menores impostos de importação sobre produtos agrícolas canadenses.
*Com informações da AP NewsDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente