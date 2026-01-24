Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ameaça Canadá com 'tarifas de 100%' caso faça um acordo comercial com a China

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou neste sábado (24) impor "tarifas de 100%" sobre as importações canadenses para os Estados Unidos caso um acordo comercial entre o Canadá e a China seja finalizado, após o acordo de parceria entre os dois países anunciado na semana passada.

Se o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, "pensa que vai transformar o Canadá em um 'porto de descarga' para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, está muito enganado", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Se o Canadá fechar um acordo com a China, estará imediatamente sujeito a uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadenses que entrarem nos Estados Unidos", alertou.

Tags

eua china

