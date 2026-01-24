Trump ameaça Canadá com 'tarifas de 100%' por acordo com a China

Donald Trump, ameaçou neste sábado (24) impor "tarifas de 100%" sobre as importações canadenses / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou neste sábado (24) impor "tarifas de 100%" sobre as importações canadenses para os Estados Unidos caso um acordo comercial entre Canadá e China seja finalizado, após um pacto preliminar anunciado na semana passada entre Ottawa e Pequim. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

As relações entre os Estados Unidos e seu vizinho do norte têm sido turbulentas desde que Trump retornou à Casa Branca há um ano, marcadas por disputas comerciais e pela intenção declarada do presidente de anexar o Canadá como "o 51º estado" dos Estados Unidos.

Durante uma visita a Pequim na semana passada, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, celebrou uma "nova parceria estratégica" com a China, que resultou em um "acordo comercial preliminar, mas histórico" para reduzir as tarifas. Neste sábado, Trump alertou para sérias consequências caso esse acordo se concretize. Se Carney "pensa que vai transformar o Canadá em um 'porto de descarga' para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, está muito enganado", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.