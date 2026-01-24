Três dias de nevasca e chuvas deixam 61 mortos no Afeganistão

Um total de 61 pessoas morreram entre quarta e sexta-feira no Afeganistão devido à forte nevasca e chuva, segundo um balanço preliminar divulgado neste sábado(24) pela autoridade nacional de gestão de desastres (ANDMA).

Outras 110 pessoas ficaram feridas e 458 casas foram parcial ou totalmente destruídas, principalmente nas províncias do norte e do centro do país, de acordo com um mapa publicado pela ANDMA na rede social X.