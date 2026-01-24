Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três dias de nevasca e chuvas deixam 61 mortos no Afeganistão

Autor AFP
Tipo Notícia

Um total de 61 pessoas morreram entre quarta e sexta-feira no Afeganistão devido à forte nevasca e chuva, segundo um balanço preliminar divulgado neste sábado(24) pela autoridade nacional de gestão de desastres (ANDMA). 

Outras 110 pessoas ficaram feridas e 458 casas foram parcial ou totalmente destruídas, principalmente nas províncias do norte e do centro do país, de acordo com um mapa publicado pela ANDMA na rede social X. 

Um porta-voz da autoridade de gestão de desastres pediu aos cidadãos que evitem viagens desnecessárias, pois muitas estradas permanecem bloqueadas ou cobertas de neve. 

Uma das principais estradas do país, a rodovia Salang, está completamente interditada, segundo autoridades locais na província de Parwan, no leste.

Em Bamyan, no centro, alimentos foram distribuídos a motoristas que ficaram presos em uma passagem de montanha coberta de neve.

