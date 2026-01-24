Sinner sobrevive ao calor e avança no Aberto da Austrália; Osaka abandona por lesão

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, teve que superar o calor e as cãibras neste sábado (24) para avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália, enquanto na chave feminina a japonesa Naomi Osaka decidiu abandonar o torneio devido a uma lesão. O dia foi marcado pelas altas temperaturas em Melbourne, o que levou os organizadores a aplicarem o "protocolo de calor extremo" pela primeira vez no torneio.

Todos os jogos disputados nas quadras descobertas foram interrompidos, enquanto os termômetros marcavam 35°C e o nível máximo de 5 era atingido na "escala de estresse térmico" implementada pelo Aberto da Austrália.

Os jogos interrompidos nas quadras anexas só foram reiniciados quase cinco horas depois. - Sinner sofre com as cãibras - "Se eu quiser chegar longe aqui e no resto da temporada, tenho que jogar [bem] quando está calor", declarou Sinner após a vitória por 3 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) sobre o americano Eliot Spizzirri (N.85).

"Primeiro, tive cãibras nas pernas; depois, no braço e por todos os lados", confessou o número 2 do mundo, que na próxima segunda-feira irá enfrentar seu compatriota Luciano Darderi (N.25) por una vaga nas quartas de final. Um terceiro jogador italiano também se colocou entre os 16 melhores do torneio: Lorenzo Musetti (N.5), que bateu o tcheco Tomas Machac (N.24) em um duelo de mais de quatro horas que foi decidido em cinco sets. "Com o calor, sabia que seria uma grande batalha", ressaltou Musetti, semifinalista de Wimbledon em 2024 e de Roland Garros em 2025, mas que vai disputar as oitavas em Melbourne pela primeira vez.

Seu adversário será o americano Taylor Fritz (N.9), que eliminou o veterano suíço Stan Wawrinka (N.139), de 40 anos. Vencedor de três Grand Slams, Wawrinka recebeu uma breve homenagem ao final da partida e saboreou uma cerveja com o diretor do torneio, Craig Tiley. - Djokovic avança -

Dez vezes campeão em Melbourne, o sérvio Novak Djokovic (N.4) venceu o holandês Botic Van De Zandschulp (N.75) em três sets. Djokovic, que sonha com seu 25º título de Grand Slam, terá como adversário nas oitavas de final o tcheco Jakub Mensik (N.17), que eliminou o americano Ethan Quinn (N.80). Na entrevista coletiva após a vitória, o veterano sérvio de 38 anos se mostrou satisfeito por ter vencido "nove sets em nove" possíveis desde o início do torneio e pediu desculpas por quase ter acertado uma das boleiras na beira da quadra quando bateu na bola irritado após um ponto.