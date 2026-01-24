Segunda rodada de negociações sobre a Ucrânia termina em Abu Dhabi, diz porta-voz de Kiev

A segunda rodada de negociações entre ucranianos, russos e americanos, com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia, foi concluída neste sábado(24) em Abu Dhabi, informou a porta-voz de um negociador de Kiev a jornalistas.

"Sim", respondeu Diana Davitian, porta-voz de Rustem Umerov, negociador-chefe da Ucrânia, quando questionada se a reunião havia terminado.