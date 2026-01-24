Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Segunda rodada de negociações sobre a Ucrânia termina em Abu Dhabi, diz porta-voz de Kiev

Tipo Notícia

A segunda rodada de negociações entre ucranianos, russos e americanos, com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia, foi concluída neste sábado(24) em Abu Dhabi, informou a porta-voz de um negociador de Kiev a jornalistas. 

"Sim", respondeu Diana Davitian, porta-voz de Rustem Umerov, negociador-chefe da Ucrânia, quando questionada se a reunião havia terminado. 

Agências de notícias estatais russas informaram que a delegação de Moscou já havia retornado ao hotel na capital dos Emirados Árabes Unidos.

