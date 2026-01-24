Rodada de negociação de paz Rússia-Ucrânia-EUA é concluída; nova fase será na próxima semana

Segundo a imprensa americana, autoridades ucranianas avaliaram as reuniões como construtivas e positivas e sinalizaram que uma nova rodada de conversas deve ocorrer na próxima semana na capital árabe.

O segundo dia de negociações em busca de pacificar o conflito entre a Rússia e Ucrânia foi concluído há pouco. As reuniões acontecem em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com intermédio dos Estados Unidos. A informação foi publicada pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

As tratativas foram iniciadas nesta sexta-feira e foram descritas como "produtivas" pela Casa Branca.

O sábado amanheceu com tensão após a Rússia promover ataques com drones contra a Ucrânia, ocasionando na morte de uma pessoa deixando cerca de 31 feridas.

Após os ataques, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em postagem na rede social X que "não se pode fechar os olhos para esses ataques" e que "eles devem ser enfrentados com uma resposta forte".

Segundo o presidente ucraniano, os principais alvos foram as instalações de energia. "Cada ataque russo em nossa infraestrutura de energia prova que não deve haver atrasos no fornecimento de defesas aéreas", diz. Ele afirma, também, que o país está contando com a reação e assistência de todos os seus parceiros.