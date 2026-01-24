Petróleo venezuelano está chegando às refinarias dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista ao jornal New York Post neste sábado, 24, que o petróleo venezuelano que estava apreendido em navios foi retirado e está chegando às refinarias norte-americanas. Na entrevista, ele disse que não está autorizado a contar. Em seguida, afirma: "mas vamos colocar desta forma, eles não têm petróleo. Nós pegamos o petróleo". Agora, segundo ele, "o petróleo está chegando às refinarias em Houston, em vários lugares".

O presidente americano afirma que o país está gerindo o petróleo na Venezuela. "A Venezuela vai receber uma parte, e nós vamos receber outra. Depois, teremos as grandes empresas de petróleo entrando, e elas vão extrair tanto petróleo que a Venezuela ganhará mais dinheiro do que jamais ganhou antes", disse ao Post.