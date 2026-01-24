O novo mundo promovido por Trump, visto de diferentes continentes

Da Venezuela à Groenlândia, passando pelo "Conselho da Paz", Donald Trump está moldando uma nova ordem mundial, uma era de impérios e restrições. A AFP conversou com diversas autoridades que assistem à velha ordem ruir diante de seus olhos. Em entrevistas e conversas privadas, ministros, assessores, legisladores e militares de Brasil, Alemanha, Filipinas, Taiwan e Colômbia — entre outros países — explicam como essa instabilidade ameaça suas nações. Alguns alertam que o processo de mudança será complexo.

"Estamos passando por uma transição muito difícil rumo a uma nova ordem que terá que surgir mais cedo ou mais tarde. Mas esses períodos de transição às vezes trazem consequências terríveis", prevê Celso Amorim, assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Olhando para o mundo de ontem, com suas regras e costumes, "somos todos obrigados a admitir que o rei está nu", comenta um diplomata filipino sob condição de anonimato, aludindo à famosa história em que ninguém ousa dizer a verdade até que alguém revele que o rei está nu. "Costumávamos pensar que existiam leis e normas internacionais", observa Weng Hsiao-ling, deputada do Kuomintang, partido de oposição de Taiwan. - A tirania da geografia -

Embora haja consenso sobre a interpretação da situação, as conclusões divergem de continente para continente. Como se posicionará o Brasil, potência emergente e membro do Brics, mas situado no perímetro da doutrina Monroe 2.0 de Washington? Amorim defende a continuidade.

"Construir sobre o que já foi feito: o acordo comercial UE-Mercosul, manter boas relações com China, Índia, o Brics, mas também com os Estados Unidos". E acrescenta: "Queremos conservar boas relações com Washington, mas baseadas no respeito mútuo". Essa busca por equilíbrio e distanciamento da hegemonia americana pode ser difícil para muitos países do continente, como o México, país vizinho e frequentemente alvo de pressão do temperamental presidente americano. Os Estados Unidos "acreditam que o alinhamento do México com o império americano é automático. Não acho que seja tão simples", afirma Ricardo Monreal, líder do partido governista Morena na Câmara dos Deputados.

"A margem que temos é muito limitada porque nossa dependência é forte. Nossa proximidade é inevitável. Somos vizinhos, como dizia Alan Riding, vizinhos distantes", destaca. "Mas continuo afirmando que o México, com 110, 120 milhões de habitantes, é um país que pode definir o bloco econômico, e que o tratamento que os Estados Unidos dão ao México não é o de um parceiro. Os Estados Unidos querem que seja um subordinado. E não acho que conseguirão isso", acrescenta. - Esperança de proteção -