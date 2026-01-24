Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Naomi Osaka abandona Aberto da Austrália por 'lesão abdominal'

Naomi Osaka abandona Aberto da Austrália por 'lesão abdominal'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os organizadores do Aberto da Austrália oficializaram a desistência da tenista japonesa Naomi Osaka (número 17 do mundo) neste sábado (24), antes de seu jogo pela terceira rodada contra a australiana Maddins Inglis (N.168), devido a uma "lesão abdominal".

"Tive que tomar a difícil decisão de desistir para cuidar de algo em meu corpo que vem exigindo atenção desde o final do meu último jogo", escreveu Osaka instantes antes, sem dar mais detalhes.

"Ter que parar aqui parte meu coração, mas não posso arriscar piorar a lesão para poder voltar às quadras", acrescentou o ex-número 1 do mundo.

"É uma lesão que já tive várias vezes no passado", declarou a japonesa em uma curta entrevista divulgada pelos organizadores do torneio.

"Disputei meu último jogo com essa dor (...) e fiquei dizendo a mim mesma que, se descansasse um pouco antes do jogo de hoje, conseguiria lidar com ela. Mas, quando comecei o aquecimento, a dor piorou consideravelmente", lamentou Osaka.

Ao dar à luz seu primeiro filho em 2023, antes de retornar ao circuito no início de 2024, "meu corpo mudou muito", explicou a japonesa. "Então tenho que ser especialmente prudente" com as lesões abdominais, acrescentou.

Depois de ter derrotado a croata Antonia Ruzic (N.65) na primeira rodada, Osaka precisou de mais de duas horas para superar a romena Sorana Cirstea (N.41).

Desta forma, Maddison Inglis enfrentará a polonesa Iga Swiatek (N.2) nas oitavas de final, na próxima segunda-feira.

mp/pst/iga/meb/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar