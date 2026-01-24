Morre o homem baleado por agentes federais em Minneapolis (mídia americana)

Um homem baleado por agentes federais em Minneapolis morreu, informou o chefe de polícia da cidade à imprensa americana neste sábado (24) — um ataque que ocorre menos de três semanas após o assassinato de Renee Good.

O Departamento de Segurança Interna disse à AFP em um comunicado que o homem estava armado, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente ou confirmar sua morte.