Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre o homem baleado por agentes federais em Minneapolis (mídia americana)

Morre o homem baleado por agentes federais em Minneapolis (mídia americana)

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem baleado por agentes federais em Minneapolis morreu, informou o chefe de polícia da cidade à imprensa americana neste sábado (24) — um ataque que ocorre menos de três semanas após o assassinato de Renee Good. 

O Departamento de Segurança Interna disse à AFP em um comunicado que o homem estava armado, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente ou confirmar sua morte. 

O governador de Minnesota, Tim Walz, condenou o que chamou de "mais um ataque a tiros horrível".

bur-sst/ksb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar