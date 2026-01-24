Manchester City vence Wolverhampton e se aproxima do Arsenal
O Manchester City conseguiu sua primeira vitória em 2026 no Campeonato Inglês ao bater o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado (24), pela 23ª rodada, e se aproximou do líder Arsenal, que amanhã enfrentará o Manchester United.
O City, que só havia somado três pontos de 12 possíveis desde o início do mês e vinha de duas duras derrotas contra United (2 a 0) e Bodo/Glimt (3 a 1) - na Liga dos Campeões -, não teve muitos problemas para dominar o lanterna da Premier League.
Inclusive o técnico Pep Guardiola optou por não escalar como titulares os atacantes Erling Haaland e Phil Foden.
O jogo foi uma estreia perfeita para o zagueiro Marc Guéhi, contratado no início da semana para suprir a ausência de Rúben Dias e reforçar a defesa da equipe, muito criticada nos últimos jogos.
Outra contratação do clube nesta janela, o atacante Antoine Semenyo também aproveitou para marcar seu primeiro gol no campeonato pelos 'Citizens' (45'+2) em uma bela jogada: domínio com a direita e chute com a esquerda.
Mas quem abriu o placar foi o egípcio Omar Marmoush (6'), que marcou pela primeira vez na liga inglesa desde maio de 2025.
O Manchester City terá um calendário sobrecarregado em fevereiro, especialmente se não vencer o Galatasaray na próxima quarta-feira pela Champions, o que levaria a equipe a disputar o playoff de acesso às oitavas de final com jogos de ida e volta.
- Tottenham arranca empate com Burnley -
"Parece que estamos amaldiçoados, ou algo assim", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, antes da visita ao Burnley.
Com uma lista de jogadores lesionados impressionante (Palhinha, Kulusevski, Maddison, Bergvall, Bentancur, Kudus, Richarlison e Davies), os 'Spurs' arrancaram um empate em 2 a 2 com o vice-lanterna, que não vence no campeonato há três meses.
O time londrino abriu o placar com Micky Van de Ven (38'), mas logo foi surpreendido por um gol de Axel Tuanzebe, completamente sozinho no meio da área (45+1'), e outro de Lyle Foster (69').
No último minuto, o argentino Cristian Romero (90') evitou a derrota do Tottenham, que fica na discreta 13ª colocação com 28 pontos.
- West Ham de volta aos trilhos -
Uma semana após a vitória no clássico contra o Tottenham (2 a 1), o West Ham (18º) somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento ao vencer facilmente o Sunderland por 3 a 1.
Titubeantes no início, os 'Hammers' foram gradualmente impondo domínio e construíram antes mesmo do intervalo com os gols de Crysencio Summerville (14'), Jarrod Bowen (28' de pênalti) e Mateus Fernandes (43').
No segundo tempo, Brian Brobbey (66') diminuiu para o Sunderland, mas não chegou a gerar suspense no London Stadium.
Esta vitória coloca o West Ham provisoriamente a dois pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º), que terá um difícil jogo fora de casa contra o Brentford no domingo.
Por sua vez, o Fulham (7º) vencer o Brighton (12º) de virada por 2 a 1 com um gol de falta de nos acréscimos Harry Wilson (90'+2).
E no último jogo deste sábado, o Liverpool (4º) visita o Bournemouth (15º).
-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sábado, 24 de janeiro:
West Ham - Sunderland 3 - 1
Burnley - Tottenham 2 - 2
Fulham - Brighton 2 - 1
Manchester City - Wolverhampton 2 - 0
(14h30) Bournemouth - Liverpool
Domingo, 25 de janeiro:
(11h00) Newcastle - Aston Villa
Brentford - Nottingham
Crystal Palace - Chelsea
(13h30) Arsenal - Manchester United
Segunda-feira, 26 de janeiro:
(17h00) Everton - Leeds
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 50 22 15 5 2 40 14 26
2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26
3. Aston Villa 43 22 13 4 5 33 25 8
4. Liverpool 36 22 10 6 6 33 29 4
5. Manchester United 35 22 9 8 5 38 32 6
6. Chelsea 34 22 9 7 6 36 24 12
7. Fulham 34 23 10 4 9 32 32 0
8. Brentford 33 22 10 3 9 35 30 5
9. Newcastle 33 22 9 6 7 32 27 5
10. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2
11. Everton 32 22 9 5 8 24 25 -1
12. Brighton 30 23 7 9 7 33 31 2
13. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2
14. Crystal Palace 28 22 7 7 8 23 25 -2
15. Bournemouth 27 22 6 9 7 35 41 -6
16. Leeds 25 22 6 7 9 30 37 -7
17. Nottingham 22 22 6 4 12 21 34 -13
18. West Ham 20 23 5 5 13 27 45 -18
19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19
20. Wolverhampton 8 23 1 5 17 15 43 -28
