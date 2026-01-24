Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester City vence Wolverhampton e se aproxima do Arsenal

Autor AFP
Tipo Notícia

O Manchester City conseguiu sua primeira vitória em 2026 no Campeonato Inglês ao bater o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado (24), pela 23ª rodada, e se aproximou do líder Arsenal, que amanhã enfrentará o Manchester United.

O City, que só havia somado três pontos de 12 possíveis desde o início do mês e vinha de duas duras derrotas contra United (2 a 0) e Bodo/Glimt (3 a 1) - na Liga dos Campeões -, não teve muitos problemas para dominar o lanterna da Premier League.

Inclusive o técnico Pep Guardiola optou por não escalar como titulares os atacantes Erling Haaland e Phil Foden.

O jogo foi uma estreia perfeita para o zagueiro Marc Guéhi, contratado no início da semana para suprir a ausência de Rúben Dias e reforçar a defesa da equipe, muito criticada nos últimos jogos.

Outra contratação do clube nesta janela, o atacante Antoine Semenyo também aproveitou para marcar seu primeiro gol no campeonato pelos 'Citizens' (45'+2) em uma bela jogada: domínio com a direita e chute com a esquerda.

Mas quem abriu o placar foi o egípcio Omar Marmoush (6'), que marcou pela primeira vez na liga inglesa desde maio de 2025.

O Manchester City terá um calendário sobrecarregado em fevereiro, especialmente se não vencer o Galatasaray na próxima quarta-feira pela Champions, o que levaria a equipe a disputar o playoff de acesso às oitavas de final com jogos de ida e volta.

- Tottenham arranca empate com Burnley -

"Parece que estamos amaldiçoados, ou algo assim", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, antes da visita ao Burnley.

Com uma lista de jogadores lesionados impressionante (Palhinha, Kulusevski, Maddison, Bergvall, Bentancur, Kudus, Richarlison e Davies), os 'Spurs' arrancaram um empate em 2 a 2 com o vice-lanterna, que não vence no campeonato há três meses.

O time londrino abriu o placar com Micky Van de Ven (38'), mas logo foi surpreendido por um gol de Axel Tuanzebe, completamente sozinho no meio da área (45+1'), e outro de Lyle Foster (69').

No último minuto, o argentino Cristian Romero (90') evitou a derrota do Tottenham, que fica na discreta 13ª colocação com 28 pontos.

- West Ham de volta aos trilhos -

Uma semana após a vitória no clássico contra o Tottenham (2 a 1), o West Ham (18º) somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento ao vencer facilmente o Sunderland por 3 a 1.

Titubeantes no início, os 'Hammers' foram gradualmente impondo domínio e construíram antes mesmo do intervalo com os gols de Crysencio Summerville (14'), Jarrod Bowen (28' de pênalti) e Mateus Fernandes (43').

No segundo tempo, Brian Brobbey (66') diminuiu para o Sunderland, mas não chegou a gerar suspense no London Stadium.

Esta vitória coloca o West Ham provisoriamente a dois pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º), que terá um difícil jogo fora de casa contra o Brentford no domingo.

Por sua vez, o Fulham (7º) vencer o Brighton (12º) de virada por 2 a 1 com um gol de falta de nos acréscimos Harry Wilson (90'+2). 

E no último jogo deste sábado, o Liverpool (4º) visita o Bournemouth (15º).

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   West Ham - Sunderland                          3 - 1

   Burnley - Tottenham                            2 - 2

   Fulham - Brighton                              2 - 1

   Manchester City - Wolverhampton                2 - 0

   (14h30) Bournemouth - Liverpool                 

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   (11h00) Newcastle - Aston Villa                     

           Brentford - Nottingham                      

           Crystal Palace - Chelsea                    

   (13h30) Arsenal - Manchester United                 

  

   Segunda-feira, 26 de janeiro:

   (17h00) Everton - Leeds                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 50  22  15   5   2  40  14  26

    2. Manchester City         46  23  14   4   5  47  21  26

    3. Aston Villa             43  22  13   4   5  33  25   8

    4. Liverpool               36  22  10   6   6  33  29   4

    5. Manchester United       35  22   9   8   5  38  32   6

    6. Chelsea                 34  22   9   7   6  36  24  12

    7. Fulham                  34  23  10   4   9  32  32   0

    8. Brentford               33  22  10   3   9  35  30   5

    9. Newcastle               33  22   9   6   7  32  27   5

   10. Sunderland              33  23   8   9   6  24  26  -2

   11. Everton                 32  22   9   5   8  24  25  -1

   12. Brighton                30  23   7   9   7  33  31   2

   13. Tottenham               28  23   7   7   9  33  31   2

   14. Crystal Palace          28  22   7   7   8  23  25  -2

   15. Bournemouth             27  22   6   9   7  35  41  -6

   16. Leeds                   25  22   6   7   9  30  37  -7

   17. Nottingham              22  22   6   4  12  21  34 -13

   18. West Ham                20  23   5   5  13  27  45 -18

   19. Burnley                 15  23   3   6  14  25  44 -19

   20. Wolverhampton            8  23   1   5  17  15  43 -28

jta/pm/dr/cb

