Manchester City vence Wolverhampton e se aproxima do Arsenal

O Manchester City conseguiu sua primeira vitória em 2026 no Campeonato Inglês ao bater o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado (24), pela 23ª rodada, e se aproximou do líder Arsenal, que amanhã enfrentará o Manchester United. O City, que só havia somado três pontos de 12 possíveis desde o início do mês e vinha de duas duras derrotas contra United (2 a 0) e Bodo/Glimt (3 a 1) - na Liga dos Campeões -, não teve muitos problemas para dominar o lanterna da Premier League.

Inclusive o técnico Pep Guardiola optou por não escalar como titulares os atacantes Erling Haaland e Phil Foden.

O jogo foi uma estreia perfeita para o zagueiro Marc Guéhi, contratado no início da semana para suprir a ausência de Rúben Dias e reforçar a defesa da equipe, muito criticada nos últimos jogos. Outra contratação do clube nesta janela, o atacante Antoine Semenyo também aproveitou para marcar seu primeiro gol no campeonato pelos 'Citizens' (45'+2) em uma bela jogada: domínio com a direita e chute com a esquerda. Mas quem abriu o placar foi o egípcio Omar Marmoush (6'), que marcou pela primeira vez na liga inglesa desde maio de 2025.

O Manchester City terá um calendário sobrecarregado em fevereiro, especialmente se não vencer o Galatasaray na próxima quarta-feira pela Champions, o que levaria a equipe a disputar o playoff de acesso às oitavas de final com jogos de ida e volta. - Tottenham arranca empate com Burnley - "Parece que estamos amaldiçoados, ou algo assim", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, antes da visita ao Burnley.

Com uma lista de jogadores lesionados impressionante (Palhinha, Kulusevski, Maddison, Bergvall, Bentancur, Kudus, Richarlison e Davies), os 'Spurs' arrancaram um empate em 2 a 2 com o vice-lanterna, que não vence no campeonato há três meses. O time londrino abriu o placar com Micky Van de Ven (38'), mas logo foi surpreendido por um gol de Axel Tuanzebe, completamente sozinho no meio da área (45+1'), e outro de Lyle Foster (69'). No último minuto, o argentino Cristian Romero (90') evitou a derrota do Tottenham, que fica na discreta 13ª colocação com 28 pontos.

- West Ham de volta aos trilhos - Uma semana após a vitória no clássico contra o Tottenham (2 a 1), o West Ham (18º) somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento ao vencer facilmente o Sunderland por 3 a 1. Titubeantes no início, os 'Hammers' foram gradualmente impondo domínio e construíram antes mesmo do intervalo com os gols de Crysencio Summerville (14'), Jarrod Bowen (28' de pênalti) e Mateus Fernandes (43').