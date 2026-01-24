Lula critica Conselho de Paz para Gaza criado por Trump

Convidado para integrar órgão, presidente brasileiro comentou que Carta da ONU está sendo "rasgada" com proposta e que a "lei do mais forte" domina a política internacional.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (23/01) que a Carta da ONU está sendo "rasgada" e que a "lei do mais forte" passou a dominar as relações internacionais, em referência ao Conselho de Paz para a Faixa de Gaza criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciado ontem durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. O Brasil não compareceu ao evento, apesar de Lula ter sido convidado por Trump para integrar o conselho. O órgão idealizado pelo americano propõe supervisionar a reconstrução de Gaza, destruída por anos de operações militares israelenses , que deixaram mais de 70 mil mortos. Durante o anúncio, Trump mostrou imagens de resorts de luxo, uma de suas propostas para a região. Ao menos 35 países, entre eles Israel, Arábia Saudita, Turquia e Egito, disseram que vão aderir ao Conselho da Paz de Trump. Autoridades palestinas não foram convidadas para compor o órgão. Segundo Lula, Trump tenta "criar uma nova ONU" sob controle exclusivo dos EUA. Para ele, a iniciativa reduz ainda mais o debate global e contradiz o esforço, defendido pelo Brasil desde 2003, de ampliar o Conselho de Segurança com a entrada de países como México, Brasil e nações africanas. "O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU em que ele, sozinho, é o dono da ONU", criticou Lula, em discurso durante evento do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, em Salvador. "Estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. O multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Está prevalecendo a lei do mais forte. A Carta da ONU está sendo rasgada", afirmou o presidente. O conselho idealizado por Trump faz parte da segunda fase do plano de paz para Gaza assinado em outubro do ano passado, sob mediação do americano, que viabilizou um cessar-fogo nos ataques de Israel ao território palestino – apesar da continuidade de bombardeios e tiroteios. A Casa Branca anunciou que o grupo responsável por governar Gaza contará com Steve Witkoff, o secretário de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair e outros. Lula também criticou a tentativa de Trump de anexar a Groenlândia e ironizou o comportamento do sf (Agência Brasil, ots)