Justiça cubana confirma prisão perpétua de ex-ministro da Economia

A Justiça cubana ratificou a sentença de prisão perpétua por espionagem e outros crimes financeiros imposta ao ex-ministro da Economia Alejandro Gil, após rejeitar seu recurso, informou neste sábado (24) uma fonte próxima ao caso. “Foram confirmadas integralmente ambas as sentenças, sem qualquer modificação após os recursos” de apelação, disse à AFP uma fonte que preferiu não revelar sua identidade.

A defesa de Gil havia recorrido das duas sentenças: uma de prisão perpétua pelos crimes de “espionagem” e “atos em prejuízo da atividade econômica” e outra de 20 anos de prisão por corrupção passiva, tráfico de influências e evasão fiscal.