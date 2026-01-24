Irã continua sem internet e afeta quem trabalha online

Amir, um criador de conteúdo iraniano, verifica todos os dias os poucos sites disponíveis na República Islâmica para saber quando será restabelecida a conexão à internet, bloqueada pelas autoridades há duas semanas. Ele tem 32 anos e ganha a vida fazendo críticas de videogames e filmes na internet. Mas desde que as autoridades impuseram o bloqueio em 8 de janeiro, não conseguiu produzir nada e está preocupado com seu futuro.

“Todo o meu trabalho depende da internet, não consigo imaginar sobreviver” sem conexão, disse o criador de conteúdo, que tem várias contas no Instagram e no YouTube.

Ele não quis revelar o sobrenome. As autoridades cortaram a rede no contexto das manifestações que sacodem o país. Os protestos começaram no fim de dezembro contra o custo de vida, mas se transformaram em um movimento contra o regime teocrático no poder desde a revolução de 1979. A repressão aos protestos que, segundo as autoridades, se transformaram em “distúrbios liderados do exterior”, deixou milhares de mortos.

O governo informou 3.117 mortos, mas as organizações de defesa dos direitos humanos estimam que o número pode ser muito maior. Verificar esses dados é difícil devido aos cortes de internet. As ONGs acreditam que eles foram impostos para ocultar a magnitude da repressão. As autoridades negam essas acusações. “O governo dialogava com os manifestantes. A internet só foi cortada quando enfrentamos operações terroristas e constatamos que as ordens vinham do exterior”, afirmou na semana passada o chefe da diplomacia, Abbas Araghchi.

O movimento de protesto parece ter perdido força, mas o bloqueio continua em vigor. - "Esperar horas" - Milhões de iranianos continuam dependendo da intranet local. Essa conexão oferece vários serviços, mas isola seus usuários do resto do mundo.

Por meio da intranet, é possível acessar aplicativos de transporte público e táxis, bancos, pagamentos online, além de sites de informações locais e conteúdos de vídeo cuidadosamente selecionados. Vários aplicativos de mensagens locais — Bale, Eitaa e Rubika — voltaram a funcionar desde a semana passada, segundo a mídia local. Amir, por motivos de confidencialidade, “nunca os tinha usado antes”. “E não vou começar agora”, declarou à AFP. A interrupção afeta toda a economia e custa entre quatro e seis bilhões de riais por dia [entre 15 e 21 milhões de reais], segundo o ministro das Telecomunicações, Ehsan Chitsaz, citado no domingo pela imprensa local.