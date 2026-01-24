Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iniciada fase final das eleições convocadas pela juntar militar em Mianmar

Autor AFP
Mianmar iniciou, neste domingo (25), a última fase das eleições legislativas convocadas pela junta militar que, segundo observadores ocidentais, são uma manobra para que as Forças Armadas continuem controlando o país.

A votação começou por volta das 6h locais (20h30 de sábado no horário de Brasília) na segunda maior cidade, Mandalay, com o partido pró-governo União, Solidariedade e Desenvolvimento (PUSD) já apontado como o vencedor com um triunfo esmagador.

Desde sua independência em 1948, Mianmar foi governado por regimes militares até que os generais cederam lugar a um governo civil durante uma década de reformas.

Esse parêntese democrático terminou em 2021 com um golpe de Estado militar e a prisão da ex-líder e prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, o que mergulhou esse país do Sudeste Asiático em uma guerra civil e uma crise humanitária.

A terceira e última fase das legislativas, que se estendeu por um mês, começou no domingo em dezenas de circunscrições.

A junta afirma que esses pleitos permitirão o retorno da democracia, mas na prática não podem ser realizados em vastas áreas controladas pelos rebeldes e, além disso, o partido de Aung San Suu Kyi, ainda presa, foi dissolvido.

"Não espero nada dessas eleições", disse à AFP uma moradora de Yangon, de 34 anos, que pediu anonimato por motivos de segurança. "Simplesmente acho que as coisas continuarão estagnadas", acrescentou.

Nas duas primeiras fases das eleições, o PUSD, considerado por especialistas como um substituto civil da junta, obteve mais de 85% dos assentos da Câmara Baixa em disputa e dois terços dos da Câmara Alta.

A Constituição, redigida pelo Exército, reserva ainda um quarto dos assentos de cada câmara às Forças Armadas.

O chefe da junta, Min Aung Hlaing, não descartou a possibilidade de se candidatar à presidência quando o Parlamento eleito se reunir para atribuir o cargo.

