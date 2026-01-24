Iniciada fase final das eleições convocadas pela juntar militar em Mianmar

Mianmar iniciou, neste domingo (25), a última fase das eleições legislativas convocadas pela junta militar que, segundo observadores ocidentais, são uma manobra para que as Forças Armadas continuem controlando o país. A votação começou por volta das 6h locais (20h30 de sábado no horário de Brasília) na segunda maior cidade, Mandalay, com o partido pró-governo União, Solidariedade e Desenvolvimento (PUSD) já apontado como o vencedor com um triunfo esmagador.

Desde sua independência em 1948, Mianmar foi governado por regimes militares até que os generais cederam lugar a um governo civil durante uma década de reformas.

Esse parêntese democrático terminou em 2021 com um golpe de Estado militar e a prisão da ex-líder e prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, o que mergulhou esse país do Sudeste Asiático em uma guerra civil e uma crise humanitária. A terceira e última fase das legislativas, que se estendeu por um mês, começou no domingo em dezenas de circunscrições. A junta afirma que esses pleitos permitirão o retorno da democracia, mas na prática não podem ser realizados em vastas áreas controladas pelos rebeldes e, além disso, o partido de Aung San Suu Kyi, ainda presa, foi dissolvido.

"Não espero nada dessas eleições", disse à AFP uma moradora de Yangon, de 34 anos, que pediu anonimato por motivos de segurança. "Simplesmente acho que as coisas continuarão estagnadas", acrescentou. Nas duas primeiras fases das eleições, o PUSD, considerado por especialistas como um substituto civil da junta, obteve mais de 85% dos assentos da Câmara Baixa em disputa e dois terços dos da Câmara Alta. A Constituição, redigida pelo Exército, reserva ainda um quarto dos assentos de cada câmara às Forças Armadas.