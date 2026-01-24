Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governador de Minnesota denuncia 'mais um ataque atroz' por agentes federais dos EUA

O governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "mais um ataque a tiros atroz" por agentes federais dos Estados Unidos neste sábado (24), duas semanas após um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ter matado a tiros uma americana de 37 anos em Minneapolis.

"Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", disse Walz no X.

Minneapolis tem sido palco de protestos há semanas contra a presença do ICE nesta importante cidade do norte dos Estados Unidos.

