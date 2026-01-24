Governador de Minnesota denuncia 'mais um ataque atroz' por agentes federais dos EUA

O governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "mais um ataque a tiros atroz" por agentes federais dos Estados Unidos neste sábado (24), duas semanas após um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ter matado a tiros uma americana de 37 anos em Minneapolis.

"Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", disse Walz no X.