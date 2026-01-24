EUA: Trump diz preparar declaração de emergência para Estados que enfrentarão tempestades

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em sua rede Truth Social que aprovou Declarações de Emergências para as tempestades que se aproximam dos Estados da Carolina do Sul e Virgínia. Na postagem, Trump afirma que trabalha junto do FEMA serviço nacional de atendimento a emergências e dos parceiros estaduais para manter a segurança de todos e garantir que os estados tenham o apoio que precisam. "Continuaremos a monitorar e a manter contato com todos os estados no caminho desta tempestade", diz.