Djokovic vence em 3 sets e vai às oitavas de final do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália neste sábado (24), ao derrotar o holandês Botic Van De Zandschulp (N.75). Djokovic selou a vitória em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4), em duas horas e 43 minutos de partida.

O veterano sérvio de 38 anos terá como adversário nas oitavas de final o tcheco Jakub Mensik (N.17), que eliminou o americano Ethan Quinn (N.80).

Na entrevista coletiva após a vitória, 'Djoko' se mostrou satisfeito por ter vencido "nove sets em nove" possíveis desde o início do torneio e pediu desculpas por quase ter acertado uma das boleiras na beira da quadra quando bateu na bola irritado após um ponto. "Pedi desculpas por isso. Sinto muito por ter assustado a boleira ou qualquer outra pessoa", disse Djokovic, que foi desclassificado do US Open de 2020 por ter atingido involuntariamente um juiz de linha com a bola em outro momento de irritação. Ao derrotar Van De Zandschulp, Djokovic igualou o recorde de vitórias de Roger Federer em Melbourbe (102) e alcançou sua 400ª vitória em Grand Slams (101 em Roland Garros, com três títulos; 102 em Wimbledon, com sete títulos; e 95 No US Open, com quatro títulos), estabelecendo um novo recorde tanto no masculino como no feminino.