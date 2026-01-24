Brasil assume representação diplomática da embaixada do México no Peru

Mais de dois meses após o rompimento das relações entre Peru e México, o Ministério das Relações Exteriores peruano anunciou neste sábado (24) que o Brasil assumiu a representação diplomática do país norte-americano em seu território. A partir deste sábado, a bandeira brasileira tremula na embaixada mexicana em Lima. O Peru rompeu suas relações com o México, após este conceder asilo à ex-primeira-ministra Betsy Chávez, que havia sido condenada a mais de 11 anos de prisão por rebelião. As autoridades peruanas rejeitaram o ato, considerando-o "hostil" e citando o uso "inadequado" do direito internacional, uma vez que Chávez foi condenada por um crime comum e não é uma prisioneira política, afirmaram.

"O Brasil assumiu a missão diplomática após a devida coordenação com o Peru", indicou Luis Enrique Castillo, chefe da assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores peruano, a jornalistas.

"Tendo rompido relações diplomáticas com o México, este país tem o direito de solicitar que outro país trate de seus assuntos diplomáticos", afirmou, esclarecendo, porém, que o Brasil não poderá tratar de assuntos "consulares ou econômicos". Até o momento, nenhuma das autoridades dos países envolvidos se pronunciou sobre a situação de Chávez, após a designação diplomática para o Brasil. Chávez é acusada de ser coautora do suposto crime de rebelião por sua participação na iniciativa do ex-presidente Pedro Castillo (2021-2022) de dissolver o Congresso em 7 de dezembro de 2022, o que culminou com sua destituição do cargo.