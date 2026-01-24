Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil assume representação diplomática da embaixada do México no Peru

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Mais de dois meses após o rompimento das relações entre Peru e México, o Ministério das Relações Exteriores peruano anunciou neste sábado (24) que o Brasil assumiu a representação diplomática do país norte-americano em seu território. A partir deste sábado, a bandeira brasileira tremula na embaixada mexicana em Lima.

O Peru rompeu suas relações com o México, após este conceder asilo à ex-primeira-ministra Betsy Chávez, que havia sido condenada a mais de 11 anos de prisão por rebelião. As autoridades peruanas rejeitaram o ato, considerando-o "hostil" e citando o uso "inadequado" do direito internacional, uma vez que Chávez foi condenada por um crime comum e não é uma prisioneira política, afirmaram.

"O Brasil assumiu a missão diplomática após a devida coordenação com o Peru", indicou Luis Enrique Castillo, chefe da assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores peruano, a jornalistas.

"Tendo rompido relações diplomáticas com o México, este país tem o direito de solicitar que outro país trate de seus assuntos diplomáticos", afirmou, esclarecendo, porém, que o Brasil não poderá tratar de assuntos "consulares ou econômicos".

Até o momento, nenhuma das autoridades dos países envolvidos se pronunciou sobre a situação de Chávez, após a designação diplomática para o Brasil.

Chávez é acusada de ser coautora do suposto crime de rebelião por sua participação na iniciativa do ex-presidente Pedro Castillo (2021-2022) de dissolver o Congresso em 7 de dezembro de 2022, o que culminou com sua destituição do cargo.

Após tomar conhecimento do asilo concedido a Chávez, o Congresso peruano declarou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum "persona non grata", classificando o ato como "interferência" nos assuntos internos do país sul-americano. Fonte: Associated Press.

