Bloco político dominante do Iraque indica al-Maliki como candidato a primeiro-ministro

O bloco político dominante do Iraque anunciou neste sábado (24) a indicação do ex-primeiro-ministro Nouri al-Maliki como seu candidato ao cargo. A decisão ocorre após a renúncia do primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, cujo bloco conquistou a maior parte das cadeiras nas eleições parlamentares de novembro. Esse cenário abriu caminho para al-Maliki, após disputa pelo apoio da Coligação de Coordenação, uma aliança de partidos xiitas. O bloco citou a experiência política e administrativa para justificar a preferência por al-Maliki.

De acordo com a Constituição iraquiana, o presidente é eleito pelo Parlamento, que então nomeia o primeiro-ministro, que fica responsável por formar o novo governo.

Al-Maliki, que assumiu o cargo de primeiro-ministro pela primeira vez em 2006, é o único primeiro-ministro iraquiano a cumprir um segundo mandato desde a invasão liderada pelos EUA, que derrubou Saddam Hussein, em 2003. Sua tentativa de um terceiro mandato fracassou após ser acusado de monopolizar o poder e alienar sunitas e curdos. Sua escolha agora provavelmente será polarizadora, particularmente entre a comunidade sunita do Iraque. O Conselho Político Nacional do Iraque, uma coalizão de partidos sunitas, em um comunicado, pediu à Estrutura de Coordenação que assumisse a "responsabilidade histórica" e alertou contra a reciclagem de líderes "cujas experiências passadas falharam" em alcançar a estabilidade ou restaurar a confiança pública.

No entanto, a Aliança Azm, um influente partido sunita, rejeitou a declaração do conselho e manifestou apoio a al-Maliki, evidenciando uma divisão dentro do bloco político sunita sobre a nomeação e refletindo divisões políticas mais amplas no país. Pressão EUA-Irã O próximo governo provavelmente enfrentará pressões crescentes tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, tendo que lidar com a delicada questão do destino dos grupos armados não estatais.