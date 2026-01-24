Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Americano Josh Hoey quebra recorde mundial nos 800 metros indoor

Autor AFP
Tipo Notícia

O atleta americano Josh Hoey marcou neste sábado (24) o tempo de 1m42s50 para bater o recorde mundial dos 800 metros rasos indoor no Grande Prêmio Indoor de Atletismo realizado em Boston.

Hoey, campeão mundial nos 800 m indoor em 2025, superou a marca anterior de 1m42s67, estabelecida pelo dinamarquês Wilson Kipketer em Paris, no dia 9 de março de 1997.

Com essa conquista, o atleta de 26 anos relança sua carreira após não ter conseguido vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e no Campeonato Mundial de Tóquio no ano passado (quarto lugar nas seletivas e o primeiro fora da lista de classificados).

Mais cedo, o também americano Hobbs Kessler alcançou a melhor marca da história dos 2.000 m indoor, superando seu compatriota Grant Fisher na última volta para terminar a prova com 4m48s79, abaixo dos 4m49s99 estabelecidos pelo etíope Kenenisa Bekele em 2007. 

A World Athletics, no entanto, não reconhece um recorde mundial em indoor ou em pista coberta para esta prova.

A estrela do sprint Noah Lyles começou sua temporada competindo em uma inusitada prova de 300 m.

O campeão olímpico dos 100 m rasos, também quatro vezes campeão mundial nos 200 m, terminou em segundo com o tempo de 32,15s, superado pelo velocista Jereem Richards (32,14s), de Trindad e Tobago.

A britânica Dina Asher-Smith dominou os 60 m com o tempo de 7,08s, enquanto o jamaicano Ackeem Blake venceu a prova masculina com a marca de 6,53s.

