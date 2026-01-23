Zelenski anuncia negociações com EUA e Rússia por paz na Ucrânia

Emirados Árabes Unidos vão sediar a primeira conversa trilateral visando o fim da guerra. Ucraniano, que esteve com Trump em Davos, acusou Europa de estar perdida e fragmentada.O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciou nesta quinta-feira (22/01) a realização das primeiras conversações de paz trilaterais envolvendo representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia nos Emirados Árabes Unidos. Zelenski descreveu o encontro, que deve ocorrer nesta sexta-feira e no sábado, como a primeira reunião trilateral voltada para um possível fim da guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde Zelenski se reuniu nesta quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ucraniano afirmou que ele e Trump conversaram sobre a defesa aérea da Ucrânia, e que agradeceu ao líder americano pelo envio de mísseis, solicitando uma nova remessa. "Russos devem se preparar para concessões" Em discurso aos líderes mundiais em Davos, Zelenski afirmou que seu encontro com Trump foi "produtivo e substancial". Ele admitiu que o diálogo com o americano "não é simples", mas descreveu a reunião como "positiva". "Nos reunimos com o presidente Trump, e nossas equipes estão trabalhando quase todos os dias. Não é simples. Os documentos destinados a pôr fim a esta guerra estão quase, quase prontos", disse Zelenski. "Nosso encontro anterior com o presidente Trump ajudou a fortalecer a proteção do nosso espaço aéreo, e espero que desta vez possamos reforçá-la ainda mais”, sublinhou. "Os russos precisam estar preparados para fazer concessões porque, como vocês sabem, todos precisam estar preparados, não apenas a Ucrânia", disse Zelenski. "Isso é importante para nós." Trump descreveu a reunião como boa, mas chamou o esforço para acabar com a guerra iniciada pela Rússia de um "processo em andamento". O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, deverá se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, ainda nesta quinta-feira, antes de viajar para os Emirados Árabes Unidos. Críticas à Europa Em Davos, Zelenski disse que a Europa estava fragmentada e parecia perdida diante dos novos desafios impostos por Trump. "Em vez de se tornar uma potência verdadeiramente global, a Europa continua sendo um belo, porém fragmentado, caleidoscópio de pequenas e médias potências", afirmou. "A Europa parece perdida tentando convencer o presidente dos EUA a mudar." "No ano passado, aqui em Davos, terminei meu discurso com as palavras: 'a Europa precisa saber se defender'. Um ano se passou e nada mudou. Ainda estamos em uma situação em que preciso repetir as mesmas palavras", disse o ucraniano. rc/ra (DPA, AFP, AP)