Williams não participará dos testes de pré-temporada da F1 em Barcelona

A Williams anunciou nesta sexta-feira (23) que não participará dos primeiros testes de pré-temporada na próxima semana em Barcelona devido a atrasos no desenvolvimento de seu novo carro. "A equipe Atlassian Williams F1 decidiu não participar dos testes programados para a próxima semana em Barcelona devido a atrasos no programa do FW48, enquanto continuamos trabalhando na otimização do desempenho do carro", confirmou a escuderia britânica em um comunicado.

Em vez disso, a equipe vai realizar "uma série de testes, incluindo um programa de pista de testes virtual (VTT)", acrescentou.