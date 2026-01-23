Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha com resultados mistos após realização de lucros

Wall Street fecha com resultados mistos após realização de lucros

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira (23) com resultados mistos, após registrar realização de lucros.

O índice Dow Jones recuou 0,58%, o Nasdaq avançou 0,28% e o S&P 500 encerrou praticamente estável (+0,03%).

"Hoje há um pouco de realização de lucros após uma semana muito agitada no plano geopolítico", comentou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Os investidores fazem uma pausa após a forte alta de quinta-feira, provocada pela guinada de Donald Trump na quarta-feira no fórum econômico de Davos, onde anunciou um "marco" para um futuro acordo sobre a Groenlândia e retirou suas ameaças tarifárias e militares.

Uma fonte a par das conversas indicou à AFP que Washington e a Dinamarca iriam renegociar, em particular, seu acordo de defesa sobre o território autônomo dinamarquês, que data de 1951.

"O mercado também se mostra hesitante em relação à próxima semana, que será um período importante em termos de resultados (...) com a divulgação do desempenho de várias grandes empresas de tecnologia", observa Peter Cardillo.

Entre as empresas que divulgarão resultados estão Microsoft, Tesla e Apple.

Na sexta-feira, "o setor de tecnologia mostrou resiliência apesar da forte queda da ação da Intel após projeções decepcionantes", observaram os analistas do Briefing.com.

A ação da gigante dos chips despencou 17%, para 45,08 dólares, após o anúncio, na quinta-feira, de uma previsão de receita entre 11,7 bilhões e 12,7 bilhões de dólares para o primeiro trimestre, o que representaria, no melhor dos casos, estagnação e, no pior, uma retração de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os investidores também aguardam a reunião do banco central norte-americano (Fed) na terça e na quarta-feira, ao término da qual as taxas devem ser mantidas sem alterações, segundo Cardillo.

"O que esperamos sobretudo é ver que tipo de comunicado eles farão", ressaltou.

ni/tmc/nth/dga/mel/mr/mel/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar