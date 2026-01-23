Vice americano viajará a Armênia e Azerbaijão para continuar 'esforços de paz'

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, viajará no mês que vem a Armênia e Azerbaijão, anunciou o presidente Donald Trump, na plataforma Truth Social.

No ano passado, os dois países assinaram em Washington um acordo para encerrar um conflito territorial de décadas. "Quero agradecer ao presidente do Azerbaijão e ao primeiro-ministro da Armênia por respeitarem o acordo de paz que assinamos em agosto. O vice-presidente Vance viajará em fevereiro aos dois países, para dar continuidade aos nossos esforços de paz", publicou Trump.