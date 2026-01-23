Venezuela vai pedir a comissário da ONU que verifique a libertação de presos, em meio a denúncias de lentidão

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, vai pedir ao alto comissário da ONU para os Direitos Humanos que verifique a libertação de 626 presos realizada por seu governo, em meio a críticas de familiares e ONGs à velocidade do processo. Delcy governa interinamente a Venezuela desde a queda de Nicolás Maduro em uma incursão militar americana, no último dia 3, e se comprometeu a libertar presos políticos.

"Chega de mentira!", exclamou a presidente, que anunciou nesta sexta-feira (23) 626 libertações no país. O governo divulga desde dezembro um total que contrasta com informações de ONGs.

A Foro Penal, que defende presos políticos, contabilizou 269 solturas no mesmo período, e afirma que mais de 700 pessoas permanecem detidas por motivos políticos. Familiares denunciam a lentidão do processo desde o último dia 8, quando foi anunciado oficialmente um "número importante" de libertações. Dezenas deles se reúnem no entorno de prisões de todo o país, na expectativa de ver seus entes queridos serem soltos. "Conversarei por telefone na próxima segunda-feira com o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk . Pedirei a ele que, por meio do seu escritório, verifiquem-se as listas de pessoas libertadas na Venezuela", disse Delcy, que evita se referir a elas como presos políticos.