Trump diz que Canadá é contra o Domo Dourado sobre Groenlândia e critica acordo com China

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que o governo canadense é contra a construção do Domo Dourado sobre a Groenlândia, mesmo que ele proteja o Canadá, e mudou o tom sobre a o recente acordo de Ottawa com Pequim.

"O Canadá é contra a construção do Domo Dourado sobre a Groenlândia, mesmo que o Domo Dourado protegesse o Canadá. Em vez disso, eles votaram a favor de fazer negócios com a China, que irá "devorá-los" dentro do primeiro ano!", escreveu Trump na Truth Social.